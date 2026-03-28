В Военном городке Таганрога прошел масштабный субботник

В Таганроге продолжаются масштабные субботники, охватывающие как центральные улицы, так и отдаленные районы города.

Напомним, они проводятся в рамках весеннего месячника чистоты. Эта работа направлена на комплексное благоустройство и создание комфортной среды для жителей всех микрорайонов.

28 марта в Военном городке на улице Циолковского, 40, прошел субботник под руководством заместителя главы администрации Таганрога Егора Долматова и депутата городской Думы Яны Колесниковой. В уборке территории приняли участие сотрудники сферы ЖКХ и представители КТОСа.

«Этот пример демонстрирует, как целенаправленные усилия помогают преображать даже те районы, которые обычно остаются без внимания», — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.

И призвала бизнес-сообщество и руководителей предприятий, еще не присоединившихся к акциям, активнее включаться в работу.

28 марта Светлана Камбулова приняла участие в субботнике, организованном коллективом школы № 6 под руководством ее директора, депутата городской Думы Оксаны Муразян. Вместе с педагогами, учениками и их родителями наводили порядок возле учебного заведения активисты «Молодой гвардии» и Молодежного Правительства Таганрога. Участники экологической акции убрали листву, ветки и собранный мусор, заметно преобразив пришкольную территорию.

«Такие моменты напоминают: когда мы объединяемся ради общей цели, результат всегда радует!» — поделилась впечатлениями глава Таганрога. Она поблагодарила всех организаторов и участников за отличную командную работу, подчеркнув, что совместные усилия делают город чище и лучше.

Фото МАХ-канал Светланы Камбуловой