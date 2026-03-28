Главная » Благоустройство

В Военном городке Таганрога прошел масштабный субботник

На чтение 2 мин Просмотров 28 Опубликовано

В Таганроге продолжаются масштабные субботники, охватывающие как центральные улицы, так и отдаленные районы города.

Напомним, они проводятся в рамках весеннего месячника чистоты. Эта работа направлена на комплексное благоустройство и создание комфортной среды для жителей всех микрорайонов.

28 марта в Военном городке на улице Циолковского, 40, прошел субботник под руководством заместителя главы администрации Таганрога Егора Долматова и депутата городской Думы Яны Колесниковой. В уборке территории приняли участие сотрудники сферы ЖКХ и представители КТОСа.

«Этот пример демонстрирует, как целенаправленные усилия помогают преображать даже те районы, которые обычно остаются без внимания», — отметила глава Таганрога Светлана Камбулова.

И призвала бизнес-сообщество и руководителей предприятий, еще не присоединившихся к акциям, активнее включаться в работу.

28 марта Светлана Камбулова приняла участие в субботнике, организованном коллективом школы № 6 под руководством ее директора, депутата городской Думы Оксаны Муразян. Вместе с педагогами, учениками и их родителями наводили порядок возле учебного заведения активисты «Молодой гвардии» и Молодежного Правительства Таганрога. Участники экологической акции убрали листву, ветки и собранный мусор, заметно преобразив пришкольную территорию.

«Такие моменты напоминают: когда мы объединяемся ради общей цели, результат всегда радует!» — поделилась впечатлениями глава Таганрога. Она поблагодарила всех организаторов и участников за отличную командную работу, подчеркнув, что совместные усилия делают город чище и лучше.

Ранее мы сообщали о том, что два крупных свалочных очага Таганрога включены в федеральную программу ГРОНВОС.

Фото МАХ-канал Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

месячник чистоты субботники Таганрог уборка города экология
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru