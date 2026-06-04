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В Таганроге ранним утром пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором погиб один из его пассажиров

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После аварии водитель сбежал с места происшествия, но был установлен и задержан полицией.

Новости Таганрога

В Таганроге произошло смертельное ДТП, после которого водитель скрылся, но был оперативно задержан полицией. Авария случилась рано утром сегодня, 4 июня, около 5.20, на улице Александровской, 176.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Chevrolet Aveo, который, как позже было установлено, находился в нетрезвом состоянии, не справился с управлением. Сначала машина наехала на бордюрный камень с левой стороны по ходу движения, а затем врезалась в дерево. В результате аварии погиб пассажир — 39-летний мужчина. Также пострадала 35-летняя женщина-пассажир. Водитель сразу покинул место происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции Таганрога провели оперативные розыскные мероприятия и задержали нарушителя. Им оказался 38-летний местный житель. Медицинское освидетельствование показало, что в момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО

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Госавтоинспекция ДТП новости происшествия Таганрог
Таганрогская правда

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