Два крупных свалочных очага Таганрога включены в федеральную программу ГРОНВОС

У города появилась возможность приступить к подготовке документации на рекультивацию свалок на Николаевском и Мариупольском шоссе.

Тема уборки города и свалочных очагов стала второй после ремонта дорог по числу обращений, поступивших на прямой эфир главы Таганрога. Светлана Камбулова напомнила, что в прошлом году особо обсуждались три несанкционированные свалки — на ул. Чучева, Николаевском и Мариупольском шоссе.

«Это многолетняя проблема. По оценке специалистов, эти свалочные очаги наносят серьезный ущерб экологии. Поэтому их ликвидация возможно через включение в федеральную программу ГРОНВОС. Уже в марте текущего года, по заключению Минприроды РФ, свалки на Николаевском и Мариупольском шоссе включены в программу. Теперь у города есть основания для того, чтобы подготовить проектно-сметную документацию и провести рекультивацию этих очагов», — пояснила глава города.

Что касается свалки на ул. Чучева, то, по словам Светланы Камбуловой, этот очаг был ликвидирован в конце 2025 года при поддержке губернатора. Денежные средства поступили из регионального бюджета.

Еще одна наболевшая проблема — захламление бытовым мусором контейнерных площадок. К сожалению есть жители, которые сбрасывают мусор не в контейнеры, а рядом с ними.

«Дорогие таганрожцы, давайте внимательно относиться к нашему городу и к местам сбора ТБО. Не забывайте, что крупногабаритные отходы нельзя выбрасывать на контейнерные площадки. Для вывоза старой мебели, строительных отходов необходимо обращаться в специализированные организации. Информация о них есть на квитанциях, которые получают жители. Чтобы наш город стал чище, надо начинать, прежде всего, с себя», — подчеркнула глава Таганрога.

Волнует горожан и состояние улиц. Светлана Камбулова напомнила, что в Таганроге продолжается месячник чистоты, который завершится 18 апреля Днем древонасаждения. Многие трудовые коллективы, организации, предприниматели уже провели масштабные субботники на своей и прилегающей территории, за что глава Таганрога им выразила благодарность. Продолжаются и общегородские субботники.

«Призываю всех принять активное участие в наведении порядка», — обратилась к горожанам Светлана Камбулова.

