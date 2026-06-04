Таганрогские батутистки завоевали серебряную медаль на международных соревнованиях в Санкт-Петербурге

Всего в сборной России было девять спортсменов из Таганрога.

В Санкт-Петербурге с 25 по 30 мая прошли международные соревнования «Кубок Добровольского», в которых участвовали сборные Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая и России. Как сообщает «Таганрог спортивный», в состав российской команды вошли девять батутистов из Таганрога.

В синхронных прыжках на батуте воспитанницы спортшколы № 13» Анна Шевченко и Дарья Рыкова стали серебряными призерами, уступив победителям всего 0,02 балла.

Четвертое место, остановившись в шаге от пьедестала, заняли Артем Чертилин (СШОР-13) и Ярослав Дущенко (ЦОП-1). В шестерку лучших вошли Артем Жилков, Данил Холодов, Юлия Свиридова и Варвара Шигина. Последней на двойном минитрампе удалось набрать норматив для присвоения звания мастера спорта.

Эти соревнования стали для российских спортсменов одним из этапов отбора на чемпионат и первенство мира 2026 года. Поздравляем спортсменов и их наставников Александра и Наталью Шевченко, а также Алену Свиридову с успешным выступлением.

Фото: ВК «Таганрог спортивный»