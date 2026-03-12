С 16 марта по 18 апреля в Ростовской области пройдет месячник чистоты

В Ростовской области стартовала активная фаза весенней уборки, а административная инспекция региона усилила контроль за соблюдением правил благоустройства.

Это связано с подготовкой к традиционному месячнику чистоты, который пройдет с 16 марта по 18 апреля, информирует портал донского правительства.

В преддверии масштабного наведения порядка инспекторы уделяют особое внимание состоянию прилегающих территорий, фасадов зданий, входных групп торговых объектов и контейнерных площадок. Мониторинг, проведенный в феврале 2026 года, уже выявил 450 мест несанкционированного размещения отходов, к нарушителям применены меры административного воздействия.

Всего на данный момент составлено 1267 протоколов за несоблюдение правил благоустройства в городских округах и сельских поселениях, что является правонарушением по статье 5.1 Областного закона № 273-ЗС.

Поддержание порядка является прямой обязанностью собственников и владельцев объектов. За ее неисполнение предусмотрены штрафы: для граждан – до 5 000 рублей, для должностных лиц – до 50 000 рублей, для юридических – до 100 000 рублей.

«Месячник чистоты — это повод проявить заботу о месте, где мы живем и работаем. Административная инспекция призывает не дожидаться визита инспектора и составления протокола. Порядок на Дону начинается с ответственного отношения каждого из нас к своему двору, улице и офису», — подчеркивает начальник инспекции Николай Копичка.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге начался сезон уборки, но вывозить ветки на контейнерные площадки теперь запрещено.

