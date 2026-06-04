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В длинные июньские выходные в Таганроге пройдет фестиваль цветов

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Разнообразную программу подготовил Таганрогский художественный музей.

Культура

В длинные июньские выходные, 13 июня, Таганрогский художественный музей проведет традиционный «Фестиваль цветов». В этом году из-за ремонта обоих зданий музея праздник пройдет в необычном формате.

С 12.00 до 16.00 13 июня для гостей организуют пешеходные экскурсии по историческому центру города. Перед началом прогулок все желающие смогут заглянуть в Шатер цветочной гадалки: там предлагают поучаствовать в призовой цветочной викторине, погадать на ромашках и попробовать прохладный мятный лимонад.

Специально к этому дню откроется площадка в музейном дворе, где проведут мастер-классы для детей и взрослых по созданию сувениров своими руками. Также во дворе будет работать киоск с музейной литературой и сувенирами.

Фото: ТХМ

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новости Таганрог Таганрогский художественный музей фестиваль цветов
Таганрогская правда

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