В Таганроге наградили победителей конкурса «Чехов и герои его произведений»

На конкурс поступило 785 работ из шести стран мира.

В Таганроге подвели итоги XIII Международного детского творческого конкурса «А. П. Чехов и герои его произведений». Церемония награждения победителей и выставка лучших работ прошли в городской библиотеке имени писателя.

В этом году на конкурс поступило 785 работ. Участниками стали ребята из России, Китая, Болгарии, Словении, Шри-Ланки и Казахстана. Как отметили организаторы, такая география подтверждает, что имя Антона Павловича Чехова известно и дорого людям в разных странах.

Гран-при конкурса завоевала Виктория Лысенко из города Шахты. Глава Таганрога Светлана Камбулова поздравила победительницу и всех участников проекта.

«Поздравляю Викторию с высшей наградой! Конечно, поздравляю всех победителей и призёров этого интересного творческого проекта! — написала она. — Желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать творить. Чехов действительно объединяет таланты со всего мира!»

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой