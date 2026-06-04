Главная » Культура

В Таганроге наградили победителей конкурса «Чехов и герои его произведений»

На чтение 1 мин Просмотров 89 Опубликовано

На конкурс поступило 785 работ из шести стран мира.

Культура

В Таганроге подвели итоги XIII Международного детского творческого конкурса «А. П. Чехов и герои его произведений». Церемония награждения победителей и выставка лучших работ прошли в городской библиотеке имени писателя.

В этом году на конкурс поступило 785 работ. Участниками стали ребята из России, Китая, Болгарии, Словении, Шри-Ланки и Казахстана. Как отметили организаторы, такая география подтверждает, что имя Антона Павловича Чехова известно и дорого людям в разных странах.

Гран-при конкурса завоевала Виктория Лысенко из города Шахты. Глава Таганрога Светлана Камбулова поздравила победительницу и всех участников проекта.

«Поздравляю Викторию с высшей наградой! Конечно, поздравляю всех победителей и призёров этого интересного творческого проекта! — написала она. — Желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать творить. Чехов действительно объединяет таланты со всего мира!»

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

детское творчество конкурс новости Таганрог Чехов
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru