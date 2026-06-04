Первичные отделения «Движения Первых» в Таганроге заняли призовые места по итогам федерального конкурса

По сумме привлеченных денежных премий донские представители «Движения Первых» показали одни из самых высоких результатов в стране.

Подведены итоги федерального конкурса первичных отделений «Движения Первых», который проходил при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Соревнование помогло школьникам и воспитанникам детских садов проявить инициативу, найти друзей и почувствовать ответственность за общее дело.

Всего в конкурсе приняли участие 25 тысяч команд из всех регионов России. Лучшие первичные отделения получили денежные премии на развитие детских проектов, закупку оборудования и укрепление материально-технической базы. В число победителей вошли и представители Таганрога.

Второе место и премию в 300 тысяч рублей заняла школа № 25/11 (куратор Ольга Байбакова). Третье место и по 200 тысяч рублей получили: Центр развития ребенка «Ромашка» (куратор Ирина Муратова), детский сад № 78 (куратор Юлия Ляльцева), лицей № 33 (куратор Светлана Сигута), школа № 10 (куратор Наталья Глазкова), школа № 5 (куратор Наталья Миц) и Молодежный центр (куратор Оксана Пурахина).

В общей сложности первичные отделения Таганрога привлекли 1,5 миллиона рублей на развитие воспитательных пространств. Этот результат превышает прошлогодний показатель. Организаторы поблагодарили наставников, родителей и активистов за активную гражданскую позицию и вклад в общее дело.

Всего по итогам федерального конкурса первичных отделений «Движения Первых» в финал вышли более 800 команд, и Ростовская область подтвердила статус одного из самых успешных регионов, войдя в тройку лидеров по сумме привлеченных денежных премий, сообщили в правительстве Дона.

«Результаты конкурса еще раз подтверждают высокий уровень вовлеченности детей, молодежи и наставников Ростовской области в общественно значимую работу. Общий объем средств, привлеченных первичными отделениями, составил 23,5 миллиона рублей, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев. — Благодаря этим средствам победители смогут реализовать новые проекты, укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений, а также расширить спектр мероприятий для детей и молодежи».

От Ростовской области победителями конкурса признано 101 первичное отделение. В общей номинации «Лига возможностей» регион завоевал 94 награды: шесть первичных отделений заняли первое место, 12 — второе, 76 — третье. В номинации «Первая лига» в донской копилке семь побед, из них три вторых места и четыре третьих. В течение семи месяцев дети, родители и наставники выполняли полезные задания и участвовали в социально значимой деятельности.

Фото: администрация Таганрога, donland.ru