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Таганрогская транспортная прокуратура выявила подлог документов моряка

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Подсудимый избежал судимости за подлог, пожертвовав деньги детям и участникам СВО.

Новости Таганрога

Таганрогская транспортная прокуратура проверила, как соблюдаются требования законодательства при выдаче дипломов и квалификационных свидетельств членам экипажей морских судов. Выяснилось, что житель Краснодарского края обратился к капитану морского порта Таганрог с заявлением о выдаче свидетельства вахтенного матроса. Для этого он предоставил документ о прохождении практической подготовки на судне, выданный учебным заведением на основании справки о стаже. Однако в этой справке содержались ложные сведения о том, что мужчина работал палубным кадетом на морском судне.

Таганрогский транспортный прокурор направил материалы в следственные органы в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК РФ. После их рассмотрения в отношении гражданина возбудили уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ — использование заведомо подложного документа.

В ходе судебного разбирательства подсудимый предоставил сведения о том, что пожертвовал деньги детям и участникам специальной военной операции, чтобы загладить свою вину. Документ о практической подготовке он вернул. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону освободил мужчину от уголовной ответственности и назначил ему судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Фото: magnific (для иллюстрации)

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Таганрогская правда

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