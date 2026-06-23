В Таганрогском заливе полиция изъяла два километра браконьерских сетей и 500 крючьев на осетровых

Полиция Ростовской области провела масштабную межведомственную операцию по выявлению экологических преступлений и пресечению незаконного оборота водных биоресурсов.

В рейдах, которые прошли в акватории Таганрогского залива, а также в Верхнедонском и Октябрьском районах, были задействованы плавсредства, беспилотная авиация и вертолет. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

К операции привлекли сотрудников регионального Главка полиции, УТ МВД России по СКФО, Погрануправления ФСБ России, Инспекции рыбоохраны, ГИМС и Дирекции особо охраняемых природных территорий.

«В Таганрогском заливе из воды извлекли два километра рыболовных сетей и более 500 так называемых красноловных крючьев, которые используются для добычи осетровых видов рыб», — сообщила Ирина Волк.

В акватории реки Дон на территории Верхнедонского района правоохранители изъяли восемь промышленных сетей и другие рыболовные приспособления. Около 100 особей незаконно выловленной рыбы выпустили обратно в естественную среду обитания.

В станице Кривянской Октябрьского района сотрудники УЭБиПК регионального Главка совместно с коллегами из МУ МВД России «Новочеркасское» выявили факт приобретения, хранения и продажи рыбной продукции без необходимой маркировки. По предварительным данным, с марта 2025 по май 2026 годов в торговом объекте нелегально реализовали товар весом более 1,5 тонны на сумму около 3 миллионов рублей.

Следователь территориального подразделения полиции возбудил уголовное дело. Задержанному предпринимателю избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать всех причастных к противоправной деятельности, а также проводят профилактические мероприятия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростовской области 72-летнему пенсионеру грозит уголовное дело за ловлю сетями судака и тарани.

Фото: МАХ Ирины Волк