В Ростовской области 72-летнему пенсионеру грозит уголовное дело за ловлю сетями судака и тарани

В Ростовской области полицейские задержали 72-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной ловле рыбы. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел в Цимлянске в ходе операции «Путина-2026».

Правоохранители задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления местного жителя. Он использовал запрещенные орудия лова в акватории «Ремзаводского» котлована реки Дон. У фигуранта изъяли две лесковые сети общей длиной 30 метров, а также улов — судака, карася, чехонь, сельдь, леща, окуня, густеру, рыбца и тарань. Общий ущерб от его действий превысил 127 тысяч рублей.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 1 статьи 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов. В качестве меры пресечения ему назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

