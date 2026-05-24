Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области 72-летнему пенсионеру грозит уголовное дело за ловлю сетями судака и тарани

На чтение 1 мин Просмотров 126 Опубликовано

В Ростовской области полицейские задержали 72-летнего мужчину, подозреваемого в незаконной ловле рыбы. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, инцидент произошел в Цимлянске в ходе операции «Путина-2026».

Новости Ростовской области

Правоохранители задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления местного жителя. Он использовал запрещенные орудия лова в акватории «Ремзаводского» котлована реки Дон. У фигуранта изъяли две лесковые сети общей длиной 30 метров, а также улов — судака, карася, чехонь, сельдь, леща, окуня, густеру, рыбца и тарань. Общий ущерб от его действий превысил 127 тысяч рублей.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 1 статьи 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов. В качестве меры пресечения ему назначена подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области 16 браконьерских ловушек с более чем тысячей раков нашли в Соколовском водохранилище.

Фото ГУ МВД РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

браконьерство новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru