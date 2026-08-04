87-летней таганроженке врачи РОКБ провели редчайшую операцию на гортани

Статья об уникальном опыте донских хирургов-оториноларингологов будет опубликована в ведущем российском медицинском издании.

Врачи Ростовской областной клинической больницы удалили 87-летней жительнице Таганрога шванному — редчайшую доброкачественную опухоль гортани. Возраст пациентки стал рекордным среди всех описанных в мире случаев, а сама операция, по словам специалистов, примечательна тем, что была выполнена одним этапом, без предварительной трахеостомы.

К моменту обращения в РОКБ женщина не могла нормально питаться, а во сне ей приходилось удерживать голову в особом положении, чтобы дышать. Новообразование, растущее из нервных волокон, достигало более двух сантиметров в диаметре и временами полностью перекрывало просвет голосовой щели гортани. Такие опухоли составляют не более 1,5% всех доброкачественных образований гортани и пока недостаточно изучены. Однако в данном случае сложность была связана не с этим, а с размером опухоли и тяжелыми сопутствующими заболеваниями пожилой пациентки.

При стандартном подходе ей немедленно потребовалась бы трахеостома — отверстие в шее с силиконовой трубкой. Она нужна и для стабильного поступления воздуха, и для снижения рисков непосредственно во время хирургического вмешательства. Иначе опасность операции многократно возрастает, поэтому женщину по сложности случая должны были направить в федеральный центр.

«К сожалению, наша пациентка страдает развившимся до трофических язв нижних конечностей сахарным диабетом, — рассказывает ее лечащий врач, оториноларинголог РОКБ Александр Ханамиров. — Вполне вероятно, что в таком состоянии, то есть с трахеостомой на шее, женщина осталась бы до конца своей жизни. Плюс гипертония и аритмия, а предоперационное обследование выявило еще одну онкологию — уже в левом легком. Очевидно, что о поездке в федеральный центр не могло быть и речи».

Оториноларингологи РОКБ решили провести лечение на месте, одномоментно и без наложения трахеостомы. Они успешно выполнили микроэндоларингеальную резекцию с использованием видеоэндоскопических технологий: опухоль удалили через рот с помощью новейшего CO2-лазера. Исключительные навыки анестезиолога, виртуозная работа хирургов и применение лучших для областного здравоохранения моделей операционного оборудования позволили пациентке уже на пятый день выписаться из стационара в удовлетворительном состоянии.

«И это настоящее достижение регионального здравоохранения, что технологическое оснащение областной лор-службы позволяет нам проявлять все свое умение и спокойно оперировать на уровне федеральных центров, — прокомментировал данный случай заведующий оториноларингологическим отделением РОКБ, главный оториноларинголог региона Вадим Колесников. — Сейчас мы готовим научную статью для нашего ведущего российского журнала, где подробно расскажем об этом ценном клиническом опыте врачей Ростовской областной клинической больницы».

Фото Ростовской областной клинической больницы.