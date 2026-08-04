Таганрогская команда лидирует в младшей группе «Школы безопасности» после двух дней

Юные спасатели из Таганрога представляют Ростовскую область на проходящих в эти дни в Ханты-Мансийске XX Всероссийских соревнования «Школа безопасности» на площадке Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко.

Таганрогская команда возглавила рейтинг по итогам двух дней состязаний среди младшей возрастной группы. Об этом рассказали в региональном МЧС.

После прохождения полосы препятствий и кросс-эстафеты команда Ростовской области удерживает лидерство. Соревнования открыла полоса препятствий, которая считается визитной карточкой «Школы безопасности». Участники проходили дистанцию, где важна не только физическая подготовка, но и собранность, ведь каждый шаг и каждая секунда влияют на итоговый результат. В этом виде представители Ростовской области показали лучший результат среди младших участников.

На второй день соревнований команда закрепила успех, выиграв кросс-эстафету. Впереди у ребят комбинированное силовое упражнение и комбинированная пожарная эстафета. Завершится день творческим конкурсом, в котором команды представят свои «визитные карточки» и смогут продемонстрировать не только спортивные навыки, но и артистические способности, рассказывая о родных регионах. Соревнования продолжаются, и в борьбе за звание лучших появятся новые лидеры.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РО.