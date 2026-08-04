АЗС Таганрога работают в режиме подвоза, запаса топлива в городе нет

С результатами мониторинга обстановки на автозаправочных станциях города ознакомил таганрожцев заместитель главы администрации города Олег Шеховцов.

Городские власти продолжают регулярный мониторинг ситуации с топливом в Таганроге. По состоянию на 4 августа специалисты проверили работу 34 автозаправочных станций на территории города. Выяснилось, что топливо есть на большинстве заправок, однако цены остаются высокими, а запасов на станциях практически нет. Об этом сообщил в своем канале в «Макс» заместитель главы администрации города Олег Шеховцов.

Бензин АИ-92 продается на 30 АЗС, АИ-95 — на 27, дизельное топливо — на 30. Стоимость литра АИ-92 варьируется от 65,05 до 127 рублей, АИ-95 — от 72,05 до 133 рублей, дизтоплива — от 76,5 до 128 рублей. При этом одна станция не отпускает топливо физическим лицам и работает только по контрактам.

Олег Шеховцов также подчеркнул, что запасов топлива на АЗС нет: заправки работают в режиме подвоза, а поставки идут с перебоями. Там, где топливо стоит до 90 рублей за литр, образуются очереди длиной до 20 автомобилей.

Власти совместно с поставщиками и операторами сетей работают над стабилизацией поставок. Жителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок, а о значимых изменениях обещают сообщать оперативно.

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