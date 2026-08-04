В Ростове пьяная ссора переросла в смертельное ножевое ранение

50-летний подозреваемый взят под стражу.

В Ростове-на-Дону заключен под стражу местный житель, которого подозревают в нанесении знакомому смертельного ножевого ранения. Подробности рассказали в региональном следкоме.

Советский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего горожанина. Его подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, 31 июля подозреваемый в квартире на улице Еременко вместе со знакомым распивал алкоголь. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил оппонента ножом в бедро. От полученного колото-резаного ранения потерпевший скончался на месте.

После случившегося подозреваемого задержали. По ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователь проводит необходимые следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Фото: СУ СК РФ по РО