В Таганроге специалисты проверили локации, по которым поступали жалобы от жителей на бездомных собак

На некоторых адресах животных не обнаружили.

Специалисты таганрогского МКУ «Благоустройство» вчера, 3 августа провело плановый рейд по отлову бездомных собак. Бригады выезжали на адреса, по которым ранее поступали жалобы от местных жителей. В учреждении рассказали об итогах прошедшего мероприятия.

На улице Толбухина, 1/2, животные оказались чипированными, с ушными клипсами, и не проявляли агрессии, поэтому их не трогали. На Мариупольском шоссе, 17, удалось отловить одну собаку, ещё одну — на улице Свободы, 20. Кроме того, проверка прошла по адресам, где животные зафиксированы не были: Толбухина, 5/1; Ленина, 224/1; Вишневая, 19/2; Маршала Жукова, 2а/5.

В МКУ «Благоустройство» таганрожцам напомнили, что оставить заявку на отлов можно по телефону 8 (8634) 43-14-06. Диспетчер попросит назвать точный адрес, примерное количество животных и дать их описание. Как подчеркнули в учреждении, заявки из комментариев к публикациям в соцсетях не принимаются — для оформления обращения используется только официальный номер, чтобы не нарушать законодательство о персональных данных.

Фото: magnific