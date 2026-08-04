Глава Таганрога вместе со своими заместителями и депутатами проведет 5 августа прием участников СВО и членов их семей

Личный прием граждан Светлана Камбулова провела сегодня, 4 августа.

Завтра, в среду, 5 августа, глава Таганрога Светлана Камбулова проведет расширенный прием расширенный приём участников СВО и членов их семей. В мероприятии также примут участие ее заместители, депутаты Законодательного Собрания и Городской Думы, представители территориального военного комиссариата, Социального фонда России и фонда «Защитники Отечества».

«У всех есть возможность напрямую обратиться к представителям власти и профильных организаций, получить консультацию и профессиональную поддержку. Для нас важно помочь разобраться в волнующих вопросах и вместе найти необходимые решения, — обратилась к участникам СВО Светлана Камбулова. — Ни одно обращение не останется без внимания!» — подчеркнула глава.

Прием состоится в Центральной городской библиотеке им. А. П. Чехова по адресу: ул. Петровская, 96, с 10.00 до 13.00.

Сегодня, 4 августа, глава города провела личный приём граждан. Он продлился несколько часов, в течение которых были подняты конкретные темы, важные для Таганрога и его жителей: подготовка к отопительному сезону, строительство дороги на ул. Петлякова, состояние улично-дорожной сети в Андреевском микрорайоне и обустройство тротуара на ул. Маргелова, а также вопросы формирования общественной палаты.

«Конечно, не все проблемы решаются быстро — это понимаю и я, и те, кто пришёл на приём. Но по каждому из озвученных вопросов уже намечены шаги, часть обращений взята в проработку, часть — на личный контроль. Для меня важно, чтобы разговор не ограничился встречей, а перешёл в конкретные действия. Благодарю всех участников за содержательный диалог и заинтересованность в жизни города — такой подход помогает принимать более взвешенные и своевременные решения», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Фото: канал в «Макс» Светланы Камбуловой.