В Таганроге ураган повалил иву в питомнике «Дубовая Школка»

В Таганроге 27 мая прошел ураган, поваливший в городе десятки деревьев. Не обошла стихия и территорию проекта «Дубовая Школка» в роще «Дубки» — там рухнула огромная ива.

«К счастью, рухнувшее дерево не задело саженцы — упало прямо в поливной пруд», — рассказали участники сообщества «Дубки — роща Петра и МОЯ».

Экоактивисты уже согласовали с городскими службами дальнейшие действия. Сегодня, 29 мая, они планируют своими силами распилить дерево и освободить водоем. Ждать работников МКУ «Благоустройство» не стали: у них и так много работы по уборке поваленных деревьев по всему городу и в роще, и когда они доберутся до Школки — неизвестно.

«К тому же спокойнее, если работы мы проведем сами — так меньше риск повредить молодые дубки», — отмечается в сообщении.

Напомним, активисты «Молодежного клуба» запустили общественное движение «Дубки — роща Петра и МОЯ!». В рамках инициативы они организовали на территории рощи собственный питомник — «Дубовую Школку». Проект реализован по согласованию с Дирекцией особо охраняемых природных территорий.

Волонтеры собирают желуди Петровского Дуба Кирилла, проращивают их, а затем высаживают молодые саженцы в «Дубовой Школке». В течение четырех-пяти лет молодые дубки адаптируются к местному климату и приобретают естественный иммунитет. Благодаря этому они успешно приживаются на месте погибших взрослых деревьев.

А сам дуб Кирилл сейчас борется за звание главного дерева страны во Всероссийском конкурсе «Деревья – памятники живой природы» и уже набрал 812 голосов. Голосование продлится до 1 августа. В списке номинантов таганрогский дуб значится под номером 47.

Ранее мы рассказывали о том, что актер Виктор Добронравов профинансировал благоустройство питомника в роще «Дубки» Таганрога.

Фото проекта «Дубки — роща Петра и МОЯ»