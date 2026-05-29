Как жителям Таганрога получить налоговое уведомление или требование об уплате задолженности через ЕПГУ

С 1 июля 2023 года налоговые уведомления для уплаты налогов на имущество, НДФЛ и требования об уплате задолженности физические лица могут получать через портал государственных услуг (ЕПГУ).

Как получить налоговое уведомление или требование об уплате задолженности через ЕПГУ?

1. Необходимо наличие регистрации в единой системе идентификации и аутентификации на ЕПГУ.

2. Направить с помощью личного кабинета на ЕПГУ согласие на получение документов от налоговых органов в электронной форме (перед отправкой согласие необходимо подписать электронной подписью в мобильном приложении «Госключ»).

Пользователь ЕПГУ сможет оплатить начисления онлайн, при этом налоговые уведомления и требования об уплате задолженности не будут дублироваться заказными письмами по почте.

Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно вне зависимости от наличия доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» .

Для прекращения получения документов от налоговых органов через ЕПГУ налогоплательщик — физическое лицо вправе направить через ЕПГУ соответствующее уведомление.

В случае возникновения вопросов налогоплательщики могут обратиться в налоговый орган, написать обращение через Интернет-сайт www.nalog.gov.ru или задать интересующие вопросы по телефону «горячей линии» по номеру: 8 (8634) 61-91-72 доб.22-66.

ИФНС России по Таганрогу