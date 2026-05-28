Шквалистый ветер в Таганроге привел к массовым отключениям света и падению деревьев, повреждено около 15 автомобилей

27 мая в Таганроге из-за шквалистого ветра в службу «112» с 17 до 22 часов поступило более 3000 обращений, связанных с отключением электричества и падением деревьев. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, наибольшее количество отключений зафиксировано в садоводческих и дачных товариществах на Мариупольском шоссе, а также на улицах Нестерова, Чайковского, Таврической, Бериева, Дзержинского, Морозова и других территориях. Кроме того, поступали сообщения о повреждении автомобилей — вечером зафиксировано более 15 таких случаев.

Аварийные бригады ПАО «Россети Юг» работали круглосуточно. В городе были подготовлены все необходимые ресурсы и резервные бригады. Сотрудники МКУ «Благоустройство» продолжают распиливать и убирать упавшие деревья, освобождая проезжую часть и предотвращая аварийные ситуации на дорогах.

Напомним, что в Таганроге 27 мая все городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за резкого ухудшения погоды.

Фото из соцсетей