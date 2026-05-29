В Таганроге продолжают обследование объектов после ракетного удара 27 мая

В Таганроге продолжается оценка последствий вражеской воздушной атаки. Напомним, ракетный удар был нанесен по городу 27 мая. Пострадали две женщины.

«Создан оперативный штаб, работает комиссия по оценке нанесённого ущерба. Обследованы жилые помещения в 10 многоквартирных домах и 3 частных домовладениях, по которым поступили обращения», — сообщила глава города Светлана Камбулова.

Специалисты приступили к проведению замеров по зафиксированным повреждениям. В кратчайшие сроки будет выполнено восстановление оконных конструкций. Обследование пострадавших объектов продолжается.

В результате ракетного удара серьёзные повреждения получила котельная МУП «Городское хозяйство», расположенная по адресу: ул. Циолковского, 40. Вместе с первым заместителем губернатора Ростовской области Владимиром Ревенко Светлана Камбулова выехала на объект, где обсуждались возможные варианты восстановления критически важной инфраструктуры.

По предварительному заключению специалистов, восстановление повреждённой котельной нецелесообразно. В качестве оптимального решения рассматривается строительство новой модульной котельной.

«В настоящее время прорабатываем несколько вариантов. За поддержкой в решении данного вопроса обратимся к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю. О ходе восстановительных мероприятий буду информировать дополнительно», — уточнила глава Таганрога

