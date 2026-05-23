Актер Виктор Добронравов профинансировал благоустройство питомника в роще «Дубки» Таганрога

Актер театра, кино и телевидения Виктор Добронравов, давний друг «Молодежного клуба» Таганрога, оказал финансовую поддержку проекту по благоустройству дубовой школки в роще «Дубки».

«Благодаря его помощи в питомнике появились опилочные дорожки, что особенно актуально, так как территория расположена на болотистой почве, и ухаживать за саженцами в грязи было неудобно», — рассказали экоактивисты сообщества «Дубки — роща Петра и МОЯ».

Кроме того, при содействии Добронравова около школки могут установить деревянные кресла, вырезанные из пней упавшего недавно в «Дубках» большого тополя. Они будут служить местом отдыха, декоративным элементом и фотозоной. Из ветвей этого же дерева мастер-волонтер Олег Сотник, который ранее создавал в роще тарзанку, импровизированную детскую площадку и лавочки из горбыля, пообещал сделать легкосъемное ограждение вокруг питомника.

Теперь посадки будут защищены от косарей, а дети, как надеются активисты, станут меньше бегать и топтать саженцы. Для всех этих улучшений требовались не только умелые руки и добрые сердца, но и средства, которые теперь появились. Активисты поблагодарили Виктора Добронравова за помощь и выразили уверенность, что с такими помощниками: «Дубкам точно быть!».

Фото из архива РМОО «Молодежный клуб»