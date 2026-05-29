Путешествие во времени: «Красный котельщик» подарил сотрудникам экскурсии на ретротрамвае

Уникальный проект «Город и завод: путь длиною в 130 лет» разработан специально к юбилею Таганрогского котлостроительного завода (ТКЗ). Программа, реализованная при содействии туристической компании «Судаков Тревел», прошла на протяжении мая.

Участники проехали по ключевым точкам города, связанным с заводом, и узнали множество фактов о том, как «Красный котельщик» на протяжении долгих лет своего существования влияет на развитие Таганрога.

Маршрут начинался на площади Восстания, пролегал к предприятию, знаменитому круглому дому, построенному для сотрудников ТКЗ, а далее охватывал исторический центр города.

Профессиональный экскурсовод Светлана Воронкова, которая вложила немало времени и сил в разработку экскурсий, работая с архивными документами предприятия, рассказала уникальную историю: от первых производственных шагов котельного завода до крупных социальных инициатив. Старые фотографии дополнили рассказ, позволив увидеть, какими индустриальными темпами двигался «Красный котельщик» и как благодаря этому менялся Таганрог.

Экскурсии на ретротрамвае предоставили нынешним сотрудникам ТКЗ возможность взглянуть по-новому на, казалось бы, давно знакомые здания, улицы, объекты городской инфраструктуры. И ощутить ту тесную связь с Таганрогом, которая проходит через всю историю завода. Новые знания гармонично переплелись с атмосферой винтажного вагона, создавая ощущение сопричастности и гордости за родной коллектив, который так много сделал для благополучия жителей Таганрога.

Мнения участников

Клавдия Кормильцева, менеджер дирекции по закупкам и логистике:

«Я работаю на ТКЗ всего семь месяцев, и эта экскурсия – одно из первых корпоративных мероприятий, где мне посчастливилось участвовать. Даже не предполагала, что поездка по знакомым улицам может оказаться настолько атмосферной и наполненной новыми фактами. Заинтересовала история круглого дома, мимо которого часто проходила, не зная деталей его постройки. Впечатлил рассказ о ТКЗ – у предприятия богатый и достойный путь. Теперь понимаю, как много мне еще предстоит узнать о «Красном котельщике».

Наталья Суворина, специалист отдела технологической подготовки производства механосборочного цеха:

«Очень интересная экскурсия! Спасибо заводу за такой замечательный подарок, а экскурсоводу – за увлекательный рассказ, глубокое погружение в историю предприятия и его связь с Таганрогом. На «Красном котельщике» я работаю 46 лет, и многое из того, о чем шла речь – строительство социальных объектов, модернизация завода, внедрение передовых технологий, производственные рекорды, – происходило на моих глазах. Во время экскурсии я словно заново прошла все эти этапы. Такое погружение в наше общее прошлое оставило у меня очень сильное впечатление».

Александр Абаев, котельщик цеха корпусного оборудования:

«Ретротрамвай стал машиной времени, которая перенесла меня в прошлое и позволила лучше понять настоящее. Захватывающий рассказ о заводе и его выдающихся сотрудниках показал, как тесно переплетены судьбы наших людей и Таганрога. Особенно хочу отметить необычный формат экскурсии – сочетание атмосферы ретротрамвая и исторических фактов о «Красном котельщике», охватывающих его 130-летнюю историю, сделало прогулку по городу особенной».

Наталья Добрынина, финансовый контролер по контролю денежных потоков дирекции по экономике и финансам:

«Экскурсия перевернула мое представление о ТКЗ. Я осознала колоссальную роль завода в истории Таганрога. Когда узнала, что котлостроители строили школы, больницы и другие важные объекты, город открылся с новой стороны: теперь каждое здание для меня – символом трудолюбия наших заводчан. Сколько сил, инженерной мысли и упорства потребовалось им, чтобы реализовать важнейшие проекты, взять хотя бы строительство бассейна на месте, где не было подходящего водоема. Экскурсия получилась яркой – столько новых фактов, неожиданных открытий и сильных эмоций!».

Фото предоставлено «Красным котельщиком»

