Книга об архитектуре Таганрога победила на Всероссийском конкурсе

Одним из победителей I Всероссийского конкурса музейных краеведческих изданий «Музей и краеведение» стал Таганрогский музей-заповедник с монографией Марианны Григорян и Виктора Решетникова «Таганрог. История архитектуры и градостроительства конца XVII – начала XX века».

При поддержке Министерства культуры Омской области и Союза музеев России организатором конкурса выступил Омский государственный историко-краеведческий музей, где в течение двух месяцев была развёрнута выставка с изданиями 67 музеев из самых разных уголков России. Всего на конкурс было подано 135 заявок, представлявших музейные издания, вышедшие в свет в 2023-2025 годах – от научных монографий и каталогов до популярных краеведческих книг, рассчитанных на широкую аудиторию.

Организаторы конкурса установили семь номинаций («Постигая Родину», «По страницам родного края», «Территория памяти», «Краеведческий калейдоскоп», «Реликвии прошлого», «Уроки краелюбия» и «Занимательное краеведение») и определили победителей в каждой из них.

Безусловным победителем в номинации «Территория памяти» стал Таганрогский музей-заповедник, представивший на конкурс монографию искусствоведов Марианны Григорян и Виктора Решетникова «Таганрог. История архитектуры и градостроительства конца XVII – начала XX века».

Кроме того, книга была отмечена специальным призом «За лучший дизайн и полиграфическое исполнение» от партнёра конкурса – Типографии «АСТЕР Петербург».

Вместе с петербургской полиграфической компанией партнёрами конкурса выступили Государственный исторический музей, журнал «Мир музея», Санкт-Петербургский институт истории РАН, Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, Ассоциация этнографических музеев России и другие.

Со всеми изданиями, представленными на конкурс, можно ознакомиться на сайте Омского историко-краеведческого музея, в том числе с презентацией издания Таганрогского музея-заповедника.

Источник: Таганрогский музей-заповедник

