Ветераны СВО из Ростовской области могут участвовать в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт»

Ветераны специальной военной операции смогут побороться за призовые места в особой номинации Всероссийского конкурса «Лучший по профессии».

Региональный этап состязания под названием «Второй старт» состоится 18 и 19 июня.

Участникам предстоит рассказать о новых профессиях и специальностях, которые они освоили после возвращения к мирной жизни. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры» и призван помочь бойцам адаптироваться в гражданской среде. К участию приглашаются представители самых разных профессий, информирует портал донского правительства.

Заявки принимаются до 11 июня на портале «Работа России». К участию допускаются граждане России старше 21 года, имеющие статус ветерана боевых действий, принимавшие участие в СВО или являющиеся ее участниками. Обязательное условие — наличие трудового договора или регистрация в качестве ИП либо самозанятого. Государственные и муниципальные служащие участвовать не могут. Победители регионального этапа получат денежные поощрения: 50 тысяч рублей за 1 место, 30 тысяч — за 2 место и 20 тысяч — за 3 место.

С положением и конкурсным заданием можно ознакомиться на портале «Работа России».

Федеральный этап номинации «Второй старт» запланирован на начало октября и пройдет в Самарской области. Победители федерального уровня получат денежные премии: 1 миллион рублей за 1 место, 500 тысяч — за 2 место и 300 тысяч — за 3 место.

Организатором конкурса выступает Минтруд России при поддержке федеральных и региональных властей, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператором мероприятия является ВНИИ труда.

