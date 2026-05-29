Главная » Новости Ростовской области

Ветераны СВО из Ростовской области могут участвовать в конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт»

На чтение 2 мин Просмотров 30 Опубликовано

Ветераны специальной военной операции смогут побороться за призовые места в особой номинации Всероссийского конкурса «Лучший по профессии».

Новости Ростовской области

Региональный этап состязания под названием «Второй старт» состоится 18 и 19 июня.

Участникам предстоит рассказать о новых профессиях и специальностях, которые они освоили после возвращения к мирной жизни. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Кадры» и призван помочь бойцам адаптироваться в гражданской среде. К участию приглашаются представители самых разных профессий, информирует портал донского правительства.

Заявки принимаются до 11 июня на портале «Работа России». К участию допускаются граждане России старше 21 года, имеющие статус ветерана боевых действий, принимавшие участие в СВО или являющиеся ее участниками. Обязательное условие — наличие трудового договора или регистрация в качестве ИП либо самозанятого. Государственные и муниципальные служащие участвовать не могут. Победители регионального этапа получат денежные поощрения: 50 тысяч рублей за 1 место, 30 тысяч — за 2 место и 20 тысяч — за 3 место.

С положением и конкурсным заданием можно ознакомиться по ссылке.

Федеральный этап номинации «Второй старт» запланирован на начало октября и пройдет в Самарской области. Победители федерального уровня получат денежные премии: 1 миллион рублей за 1 место, 500 тысяч — за 2 место и 300 тысяч — за 3 место.

Организатором конкурса выступает Минтруд России при поддержке федеральных и региональных властей, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператором мероприятия является ВНИИ труда.

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX» https://max.ru/RostovRegion

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ветераны СВО конкурс профессия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru