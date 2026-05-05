Таганрогский дуб поборется за звание главного дерева страны

Дерево из таганрогской рощи Дубки вошло в список номинантов Всероссийской программы под номером 47.

На сайте Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» с 1 мая по 1 августа проходит голосование за главное дерево страны. В списке номинантов под номером 47 значится таганрогский дуб.

Перечень уникальных исторических деревьев для голосования утвердила сертификационная комиссия программы. Конкурс «Деревья – памятники живой природы» проводится ежегодно с 2017 года. В нем участвуют деревья из разных регионов России, признанные природным, культурным, историческим или духовным наследием. Чтобы попасть в список номинантов, регион выдвигает дерево, которое уже внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России (www.rosdrevo.ru) и имеет всероссийский статус «Дерево — памятник живой природы».

В Таганроге два дуба черешчатых находятся в микрорайоне «Дубки». История этих деревьев восходит к началу XVIII века. Весной 1701 года Пётр I в инструкциях начальнику Адмиралтейского приказа Фёдору Апраксину распорядился: «Кругом Таганрога насеять желудей для лесу, также в городе по берегу и по морским пригожим местам посадить ивы». Указ о посадке дубов был принят при жизни Петра I, но сами деревья посадили уже после его смерти.

Дубовая роща «Большие Дубки» располагалась у урочища Большая Черепаха, на склонах одноимённой балки, рядом с Апраксинским валом — оборонительной линией, соединявшей крепость Черепаху и крепость Павловскую под хутором Гаевка. В 1702 году в Таганрог из измайловской оранжереи прислали саженцы дубков и черенки разных деревьев. В июле 1708 года Пётр I писал губернатору: «Насадить около Троицка, что на мысе Таган-Роге дубовые рощи – зело надобно также разводить сады».

Некоторые исследователи относят посадку рощи к 1698 году и предполагают, что в ней участвовал сам Пётр I. Аполлон Скальковский в своей работе 1850-х годов отмечал: «Петровский парк «Дубки» в Таганроге – самый древний в здешнем крае и самый замечательный памятник в истории древонасаждения(…) начало его восходит до апреля 1698 года. Он засеян желудями и служит самым приятным местом гуляния среди тамошних степей». Таким образом, роща «Дубки» — ровесница Таганрога, ей уже более трехсот лет.

