В Таганроге создан оперштаб по поиску подозреваемого в двойном убийстве

Подозреваемый Варшам Давтян может передвигаться на коричневой «Киа Спортейдж».

Новости Таганрога

В Таганроге создан оперативный штаб для раскрытия тяжкого преступления, в результате которого погибли два человека. Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий лично координирует работу на месте по поиску и задержанию подозреваемого.

Напомним, полиция разыскивает Давтяна Варшама Сейрановича, 1993 года рождения. По данным правоохранительных органов, он может передвигаться на автомобиле «Киа Спортейдж» коричневого цвета с государственным регистрационным знаком М 080 СМ 61 регион.

Ведомство обращается к гражданам за содействием и просит сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемого или указанного автомобиля по телефонам: 8 (8634) 632-220 или 02 (с мобильного — 102). Конфиденциальность гарантируется.

6 апреля в городе произошло двойное убийство: в частном доме обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Следственные органы оперативно отреагировали на происшествие, возбудив уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ, которая устанавливает ответственность за убийство двух и более лиц.

В настоящее время следователи и оперативники проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск лиц, причастных к преступлению.

UPD: вечером 8 апреля в Неклиновском районе Ростовской области обнаружено тело мужчины, находившегося в федеральном розыске по делу о двойном убийстве в Таганроге.

Фото предоставлены ГУ МВД России по Ростовской области

