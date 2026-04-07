Прокуратура взяла на контроль расследование убийства семейной пары в Таганроге

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела об убийстве супружеской пары в Таганроге, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

6 апреля в одном из частных домовладений города были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следствием было немедленно возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ, предусматривающей ответственность за убийство двух лиц.

Надзорное ведомство оперативно отреагировало, взяв под контроль все процессуальные действия и результаты предварительного следствия.

Фото ВК прокуратуры РО