Подозреваемый по делу о двойном убийстве в Таганроге найден мертвым

В Ростовской области обнаружено тело мужчины, находившегося в федеральном розыске по делу о тяжком преступлении в Таганроге. Инцидент, унесший жизни двух человек, потребовал масштабной работы правоохранительных органов.

Новости Таганрога

Для координации поисков по решению руководства ГУ МВД России по Ростовской области был создан оперативный штаб. В мероприятиях участвовали различные подразделения полиции, ориентировки направлялись в соседние регионы. Совместные следственно-оперативные группы работали в тесном взаимодействии с волонтерами и местными жителями.

«В результате этой работы тело подозреваемого было обнаружено сегодня, 8 апреля, в салоне автомобиля без признаков жизни. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, информация подтвердилась», — сообщает пресс-служба донского главка.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и следственных органов для установления всех обстоятельств случившегося.

Напомним, 6 апреля в Таганроге в частном доме обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. В двойном убийстве подозревался 32-летний Варшам Давтян.

UPD: вечером 8 апреля стали известны подробности двойного убийства. Подозреваемым в убийстве пожилой пары являлся их сын. Об этом сообщили в региональном управлении СКР. По данным следствия, 6 апреля в одном частных домов Таганрога обнаружены тела 67-летнего мужчины и 56-летней женщины с огнестрельными ранениями.

В ходе оперативных мероприятий установлена причастность к преступлению 32-летнего сына погибших. Мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле Kia Sportage и был объявлен в розыск.

Совместная работа следователей СК и сотрудников МВД, включавшая анализ записей с городских камер видеонаблюдения, позволила отследить маршрут движения подозреваемого. В результате его автомобиль, а также тело самого мужчины с признаками самоубийства были обнаружены на территории Неклиновского района.

