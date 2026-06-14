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В Таганроге до шести вечера на Свободе и еще нескольких улицах не будет света

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Это связано с проведением ремонтных работа на электросетях.

#ЖКХ

Сегодня, 14 июня, жители нескольких улиц до 18 часов будут без электроэнергии, поскольку ПАО «Россети-Юг» проводит ремонтные работы в районе ул. Свободы, сообщили в компании.

Под отключение света попадают таганрогские ул. Свободы, ул. Цветная, ул. Спортивная, ул. Ленинградская. По окончании работ, в 18.00 подача электроэнергии будет восстановлена.

Фото rosseti-yug.ru

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Таганрогская правда

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