В Таганроге до шести вечера на Свободе и еще нескольких улицах не будет света

Это связано с проведением ремонтных работа на электросетях.
Сегодня, 14 июня, жители нескольких улиц до 18 часов будут без электроэнергии, поскольку ПАО «Россети-Юг» проводит ремонтные работы в районе ул. Свободы, сообщили в компании.
Под отключение света попадают таганрогские ул. Свободы, ул. Цветная, ул. Спортивная, ул. Ленинградская. По окончании работ, в 18.00 подача электроэнергии будет восстановлена.
Фото rosseti-yug.ru
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