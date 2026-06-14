Жители Троицка, Таганрога и Петропавловска-Азовского продолжают славить святых

Сегодня, 14 июня, таганрогские христиане и вся Русская Православная Церковь отмечают особый праздник — Собор всех святых, в земле Русской просиявших.

Неделю назад, 7 июня, в первое воскресенье после Пятидесятницы (Дня Святой Троицы), был День всех святых, а на следующий день, в понедельник, 8 июня, начался Петров пост, посвященный первоверховным апостолам Петру и Павлу, готовящий нас ко дню их памяти, ежегодно отмечаемому 12 июля.

Сегодня, во второе воскресенья после Пятидесятницы, — Собор всех святых, в земле Русской просиявших. Этот праздник появился в Русской Церкви как особое воспоминание о множестве святых, живших с Богом, служивших Ему и людям именно на русской земле. Кроме того, 14 июня – День прославления святого праведного Иоанна Кронштадтского.

А 20 июня, в субботу, в Таганроге состоится празднование 10-летия общецерковного прославления святого праведного Павла Таганрогского.

В эту благодатную пору начала лета мы любуемся и цветами, и начавшими зреть плодами. И вспоминаем очень многих святых, которые уподобились благоухающим цветам, которые по слову Серафима Саровского стяжали Святой Дух и принесли Богу богатые духовные плоды – подобно тем зернам из притчи Господней, которые при посеве упали на благодатную почву.

Многие таганрожцы считают, что наш город никогда не менял своего названия. В действительности он изначально именовался Троицком – в честь Святой Троицы. А мог бы по праву называться Петропавловском-Азовским – в честь отца-основателя Петра I и небесного покровителя Павла Таганрогского. Но, считаю, первоначальное название – Троицк на Таган-Роге – нас, таганрожцев, ко многому обязывает. Впрочем, все мы, люди, призваны, казалось бы, к небывалому и невозможному.

В Никольском храме после сегодняшней поздней (второй) Божественной литургии, обращаясь к прихожанам, иеромонах Герман (Погорелов) напомнил, что Бог всегда остается с каждым из нас, но мы не всегда остаемся со своим Отцом Небесным, часто по своим грехам расстаемся с Ним. Отец Герман призвал всех стремиться к тому, чтобы не разлучаться с Господом, чтобы выполнять свое призвание и пребывать в единстве с Богом, то есть в святости.

Антон Сахновский. Фото автора.