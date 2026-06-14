Смертельное ДТП на трассе между Ростовом и Таганрогом: водитель иномарки врезался в стоящий грузовоз, машина загорелась

На месте аварии работает Госавтоинспекция, движение на данном участке ограничено.

В Мясниковском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. В результате столкновения один человек погиб, на месте работают сотрудники полиции.

Авария случилась сегодня утром, 14 июня, около 06.22, на 20-м километре автодороги Р-280 «Новороссия». По предварительным данным Госавтоинспекции Ростовской области, водитель автомобиля Toyota Prius врезался в полуприцеп Schwarzmuller грузовика Scania. Грузовой автомобиль стоял на обочине по направлению из Ростова-на-Дону в сторону Таганрога, им управлял 49-летний водитель.

После удара легковая машина загорелась. Водитель Toyota погиб на месте, еще до приезда экстренных служб.

Сейчас на участке дороги движение ограничено. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать дорожные знаки и выполнять указания сотрудников.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции РО