Приезжий из Пензы, находящийся в федеральном розыске, попался на краже из частного дома в Ростовской области

Он проник в дом через окно, потихив деньги и телефоны.

В Новочеркасске полицейские задержали подозреваемого в краже из частного дома. Женщина обратилась в дежурную часть местной полиции и сообщила, что из ее домовладения пропали два телефона и 40 тысяч рублей наличными. Общий ущерб составил 60 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался житель Пензы, который находился в федеральном розыске. Мужчина проник в дом, повредив окно, после чего похитил деньги и мобильные устройства. Украденные телефоны оперативники изъяли и вернули владелице.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото из архива