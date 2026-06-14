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В Таганроге донецкий «Шахтер» проиграл майкопской «Дружбе»

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Единственный мяч в игре был забит гостями на 61-й минуте.

Новости Таганрога

В очередном матче чемпионата России по футболу во второй российской лиге (LEON-Вторая Лига Б, Группа 1) в Таганроге донецкий «Шахтер» потерпел второе поражение в сезоне.

На «Форте-Арене» таганрогского-донецкие футболисты проиграли команде «Дружба» из Майкопа.  Единственный мяч был забит во второй половине игры на 61-й минуте. У «Шахтера» было еще почти полчаса, чтобы изменить результат, но счет остался прежним — 0:1 в пользу «Дружбы».

После домашнего поражения «Шахтер» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, но к нему вплотную приблизился ФК «Севастополь», у которого 27 очков. Следующую игру «горняки» проведут 20 июня в Черкесске с местным «Наротом».

Фото: ФК «Шахтер»

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Таганрогская правда

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