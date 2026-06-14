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Таганрогский художественный музей открыл скульптурный дворик для посетителей на один день в рамках Фестиваля цветов

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Традиционный июньский музейный праздник — Фестиваль цветов — состоялся, несмотря на закрытые из-за ремонта экспозиционные залы и привычные площадки.

Культура

В Таганрогском художественном музее прошел традиционный июньский Фестиваль цветов. Несмотря на отсутствие выставочных залов и привычных площадок, организаторы нашли способ встретиться с посетителями и поделиться яркими эмоциями от наступившего лета и красоты цветущей природы.

Начиная с полудня 13 июня от музейного двора каждый час отправлялись тематические пешеходные экскурсии по исторической части города. В «Шатре цветочной гадалки» гости могли погадать на ромашках, принять участие в призовой цветочной викторине и угоститься прохладным лимонадом. В творческой мастерской «Цветочные фантазии» для детей и взрослых провели мастер-классы по созданию сувенирных магнитов и открыток своими руками.

Финальным событием фестиваля стала авторская экскурсия старшего научного сотрудника ТХМ Татьяны Анатольевны Игумновой по скульптурному дворику. Он по-прежнему очарователен в летнюю пору и благоухает ароматами роз, однако из-за ремонтных работ доступ к нему был открыт для посетителей только на один день в рамках фестиваля. Гости узнали об истории музея и формировании скульптурного дворика, экспонатах этого уютного цветущего уголка, а также услышали лирические поэтические строки.

Фото: пресс-служба ТХМ

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Таганрогская правда

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