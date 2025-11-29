В Таганроге саперы завершили работу на местах падения обломков БПЛА

Эвакуированные в результате ночной атаки люди вернулись в свои дома.

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о ситуации в городе после отражения атаки вражеских беспилотников ночью 29 ноября.

В результате ночной воздушной атаки на город повреждения получили несколько жилых домов и общежитие колледжа. Пострадавших среди людей нет. В разных районах зафиксировано падение обломков БПЛА. Жители прилегающих домов были оперативно эвакуированы, территории оцеплены.

«В настоящее время саперы завершили работу на местах падения обломков БПЛА. Все опасные объекты будут вывезены за город и обезврежены. Люди вернулись в дома», — сообщила Светлана Камбулова.

Из-за работы саперов пришлось изменить маршрут движения автобусов по улице Петровской — один из обломков обнаружили в самом центре города.

Напомним, помимо Таганрога минувшей ночью воздушную атаку отразили в Каменском, Азовском, Миллеровском и Дубовском районах Ростовской области. Всего над территорией региона было уничтожено и перехвачено 20 БПЛА самолетного типа.

Фото из архива