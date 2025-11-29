Главная » Город

В Таганроге саперы завершили работу на местах падения обломков БПЛА

На чтение 1 мин Опубликовано

Эвакуированные в результате ночной атаки люди вернулись в свои дома.

Город

Глава Таганрога Светлана Камбулова рассказала о ситуации в городе после отражения атаки вражеских беспилотников ночью 29 ноября.

В результате ночной воздушной атаки на город повреждения получили несколько жилых домов и общежитие колледжа. Пострадавших среди людей нет. В разных районах зафиксировано падение обломков БПЛА. Жители прилегающих домов были оперативно эвакуированы, территории оцеплены.

«В настоящее время саперы завершили работу на местах падения обломков БПЛА. Все опасные объекты будут вывезены за город и обезврежены. Люди вернулись в дома», — сообщила Светлана Камбулова.

Из-за работы саперов пришлось изменить маршрут движения автобусов по улице Петровской — один из обломков обнаружили в самом центре города.

Напомним, помимо Таганрога минувшей ночью воздушную атаку отразили в Каменском, Азовском, Миллеровском и Дубовском районах Ростовской области. Всего над территорией региона было уничтожено и перехвачено 20 БПЛА самолетного типа.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА последствия атаки БПЛА Светлана Камбулова Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru