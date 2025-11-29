Вражеские БПЛА атаковали Таганрог и четыре района Ростовской области

Минувшей ночью над территорией донского региона дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 20 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По предварительной информации, пострадавших среди людей нет.

БПЛА атаковали Таганрог, Каменский, Азовский, Миллеровский и Дубовский районы. В Таганроге по пяти адресам к обезвреживанию обломков дронов приступили саперы.

«В хуторе Журавка Миллеровского района разрушена крыша частного дома, на который упал БПЛА. На месте работают специалисты-взрывотехники», — рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Информация о последствиях на земле продолжает уточняться.

Всего минувшей ночью над территорией России перехвачены и уничтожены 103 украинских БПЛА самолетного типа. Враг атаковал Белгородскую, Ростовскую, Рязанскую, Воронежскую, Липецкую, Курскую, Астраханскую, Волгоградскую области, Краснодарский край, республики Крым и Калмыкия.

Иллюстрацию сделал GigaChat