Вторая смена летнего трудового лагеря «Юные экскурсоводы» стартует в начале июля

Участники отряда проводят экскурсии воспитанникам таганрогских пришкольных лагерей по трем основным маршрутам.

В Таганроге завершилась первая летняя смена трудового отряда «Юные экскурсоводы». Проект, который реализуется уже пятый год подряд, предлагает подросткам не просто временную занятость, а возможность познакомиться с профессией экскурсовода и изучить культурное наследие города.

Под руководством наставников со Станции юных туристов участники осваивают основы экскурсионного дела и проводят пешеходные экскурсии для сверстников из пришкольных лагерей. По словам главы Таганрога Светланы Камбуловой, проект соответствует задачам национальных и региональных проектов «Молодежь и дети» и «Педагоги и наставники», направленных на вовлечение молодежи в программы профессионального и личностного роста, а также патриотического воспитания.

Особенность проекта — официальное трудоустройство участников через Центр занятости при содействии Управления образования. Это позволяет подросткам получить первую заработную плату и развить ораторское мастерство. Кроме того, используется формат «равный — равному»: когда историю рассказывает сверстник, информация усваивается легче и вызывает больший интерес, чем стандартный урок. Для самих юных экскурсоводов это ценный опыт публичных выступлений, работы в команде и сохранения культурного наследия.

За смену отряд провел десятки экскурсий по трем ключевым маршрутам, охватывающим главные исторические места Таганрога. В начале июля стартует вторая смена.

«Уверена, наши юные экскурсоводы продолжат свою важную миссию: сохранять память о прошлом и воспитывать искреннюю любовь к малой Родине, — написала в своих соцсетях глава города. — Благодарю педагогов‑наставников, специалистов Центра занятости и Управления образования за профессионализм и системную поддержку».

Фото: канал в МАХ Светланы Камбуловой.