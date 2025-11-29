Из-за работы саперов в центре Таганрога изменили маршрут движения автобусов

29 ноября на улице Петровской в Таганроге работают саперы, они обезвреживают обломки сбитых БПЛА.

«В связи с этим улице Петровской изменена схема движения пассажирского транспорта», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

В направлении порта транспорт идет по улице Петровской до переулка Мечниковского. Затем автобусы едут по улице Фрунзе до переулка Лермонтовского и снова спускаются на улицу Петровскую. В обратном направлении из порта автобусы ходят без изменений.

Напомним, нынешней ночью Таганрог подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Потушено 8 пожаров, один частный дом сгорел, повреждены МКД и крыша общежития образовательного учреждения. Проводилась эвакуация людей. Сегодня саперы работают по пяти адресам. Пострадавших среди людей нет. Жителям рекомендуют быть предельно осторожными и следовать всем указаниям специалистов экстренных служб.

Объявленную ночью беспилотную опасность в городе сняли в 09.07.

Фото ВК «Таганрогский Городской Транспорт» (из архива)