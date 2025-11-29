Главная » Новости Таганрога

Из-за работы саперов в центре Таганрога изменили маршрут движения автобусов

На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

29 ноября на улице Петровской в Таганроге работают саперы, они обезвреживают обломки сбитых БПЛА.

Новости Таганрога

«В связи с этим улице Петровской изменена схема движения пассажирского транспорта», — рассказала глава города Светлана Камбулова.

В направлении порта транспорт идет по улице Петровской до переулка Мечниковского. Затем автобусы едут по улице Фрунзе до переулка Лермонтовского и снова спускаются на улицу Петровскую. В обратном направлении из порта автобусы ходят без изменений.

Напомним, нынешней ночью Таганрог подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Потушено 8 пожаров, один частный дом сгорел, повреждены МКД и крыша общежития образовательного учреждения. Проводилась эвакуация людей. Сегодня саперы работают по пяти адресам. Пострадавших среди людей нет. Жителям рекомендуют быть предельно осторожными и следовать всем указаниям специалистов экстренных служб.

Объявленную ночью беспилотную опасность в городе сняли в 09.07.

Фото ВК «Таганрогский Городской Транспорт» (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

движение транспорта новости пассажирский транспорт последствия атаки БПЛА Таганрог
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru