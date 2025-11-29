Восемь пожаров локализовано в Таганроге после массированной атаки БПЛА

На утро 29 ноября в городе продолжает действовать объявленная накануне воздушная тревога.

Минувшей ночью Таганрог вновь подвергся массированной вражеской атаке. К счастью, обошлось без пострадавших среди людей, но последствия на земле фиксируются. Все службы экстренного реагирования незамедлительно приступили к их ликвидации.

Локализовано восемь возгораний. Пострадавших нет. По нескольким адресам обнаружены обломки БПЛА. Территория оцеплена. Специалисты принимают все необходимые меры для обезвреживания обломков и обеспечения безопасности жителей.

«Обращаю внимание, что отбоя воздушной опасности еще не было. Прошу сохранять спокойствие и соблюдать все меры безопасности!», — обратилась утром 29 ноября к горожанам глава города Светлана Камбулова.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что после ночной атаки в Таганроге поврежден многоквартирный дом, разрушена крыша здания общежития техникума стройиндустрии и технологий на улице Фадеева. Из общежития жильцов эвакуировали в ПВР, развернутый на месте ближайшей школы. Сгорел частный дом.

«Подавленный средствами ПВО дрон упал на улицу Петровскую, в самом центре Таганрога. Для обезвреживания его взрывного устройства вызваны саперы. Жителей близлежащих домов эвакуировали», — уточнил губернатор.

В районе домов по адресам: ул. Петровская, 67; Фадеева, 21; Инструментальная, 25; Сызранова, 8/1; Котлостроительная 15-2 приступили к работе саперы. Таганрожцев, которые находятся вблизи указанных зданий, просят соблюдать все указания сотрудников экстренных служб и быть внимательными к возможным предупреждениям.

Фото Сергея Плишенко из архива