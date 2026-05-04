В Таганроге решили многолетнюю проблему с транспортом в СНТ «Сады-1»

В Таганроге продолжается работа по улучшению качества общественного транспорта.

Одной из давних проблем, волновавших жителей садовых товариществ, была возможность пользоваться автобусами на территории СНТ «Сады-1». Ситуация изменилась благодаря достигнутым договоренностям об организации перевозок.

«Как сообщил перевозчик — ИП Бекиров, — со 2 мая в рамках договора фрахтования, заключенного с СНТ «Весна», начались перевозки пассажиров по территории СНТ «Сады-1» и далее по маршруту № 5 до ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» без пересадок», — рассказала глава Таганрога Светлана Камбулова.

График движения предусматривает первое отправление с территории СНТ «Сады-1» в 05:40, последнее — в 20:40. Интервал движения составляет 15 минут.

Запуск перевозок стал важным шагом в повышении транспортной доступности СНТ «Сады-1» и должен заметно облегчить повседневные поездки жителей.

Фото ttransport.ru из архива