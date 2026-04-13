В Таганроге власти намерены улучшить транспортное обслуживание жителей Марцево

В городе до сих пор несколько автобусных маршрутов «вызывают нарекания».

В Таганроге на еженедельном совещании с руководителями городских и федеральных ведомств обсудили ситуацию с общественным транспортом. Глава города Светлана Камбулова отметила как положительные сдвиги, так и сохраняющиеся проблемы на ряде маршрутов.

Светлана Камбулова сообщила о позитивных изменениях: с 21 февраля 2026 года новый иногородний перевозчик начал обслуживать ранее проблемный маршрут № 73‑Б, а также заключил контракты на маршруты № 5 и № 74. Весь его подвижной состав оснащен кондиционерами. Кроме того, в этом году возобновились перевозки по маршруту № 15 «ГСКБ – Маяк», который не работал с 2022 года, на линию выходят 10 автобусов.

Однако, по словам главы города, ряд направлений продолжает вызывать нарекания. Речь идет о маршрутах № 4 «Вокзал Таганрог‑1 – ст. Марцево», № 6 «ПМК – Маяк», № 8 «Вокзал Таганрог‑1 – ст. Марцево», № 14 «пл. Авиаторов – ПМК» и № 36‑В «Вокзал Таганрог‑1 – ул. Московская (онкологический диспансер)». На них фиксируется систематический недовыпуск автобусов или полное отсутствие транспорта.

Особое внимание администрация намерена уделить улучшению транспортного обслуживания района станции Марцево, где ситуация наиболее сложная.

«Будем добиваться от перевозчиков строгого соблюдения условий контрактов, а при необходимости — инициировать процедуры расторжения договоров с недобросовестными компаниями», — подчеркнула Камбулова.

Ранее жители Марцево неоднократно жаловались на переполненность автобусов, сбои в графике движения и недостаточное количество маршрутов. Власти города намерены системно решать эти вопросы, повышая ответственность частных перевозчиков, обслуживающих социальные маршруты.

Фото: скрин видео из канала Светланы Камбуловой в МАХ,