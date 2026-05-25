Спектакли таганрогского ТаКТ оценило жюри Х международного фестиваля «Любовь, что движет солнце и светила»

Две непохожие друг на друга работы — спектакль «Сказка о попе и о работнике его Балде» по произведению Пушкина и постановку «Свои люди – сочтемся» по пьесе Островского представил Таганрогский камерный театр на X Международном театральном фестивале «Любовь, что движет солнце и светила».

Сказочная премьера

Этот фестиваль проводит Новошахтинский драматический театр, и постановки жюри оценивали в пяти городах Ростовской области: Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, Волгодонске и Ростове-на-Дону. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Ростовской области и ростовского отделения Союза театральных деятелей. Члены профессионального и зрительского жюри составили свое мнение и поделились им с коллективом ТаКТ.

Сказку Александра Сергеевича поставил режиссёр Константин Илюхин, он же представил роль «хитрого» попа. Режиссерское виденье преподнесло немало сюрпризов. Одна из замечательных находок – идея делать в повествовании логические остановки, и объяснять, что значит то или иное слово или словесный оборот, непонятное современной аудитории. Занимался этим не кто иной, как сам Пушкин (Денис Клименко), поводя в такт речи красным гусиным пером. «А-а-а», — удивлялись, и хором демонстрировали свое приобретенное понимание персонажи спектакля.

На сцене обращал на себя внимание нехитрый сельский колорит. Забор, из-за которого частенько действующие лица будто подглядывали – а что там будет дальше? На бельевой веревке красовались вышитые полотенца, да еще красивый русский наряд в цветах хохломы очень шел попадье (Людмиле Илюхиной). Сыграли неожиданные акценты в хорошо знакомом взрослым зрителям тексте, цепляли внимание смешные и остроумные находки в оформлении действия.

Первые зрители — полный зал детворы, которая то и дело вовлекалась авторами постановки в веселые игры. То весь зал «взбивает» разноцветные подушки, то прячет «бегущего зайца» от бесенка (Екатерина Ласавская), то ловит тряпичные «яйца», то с восторгом следит за огромной смешной рыбой, плывущей вокруг зрителей.

«Сегодня мы играли эту сказку первый раз! Замысел для постановки появился у Константина Илюхина, — рассказала актриса и художественный руководитель Таганрогского камерного театра. — Подключилась Катерина Ласавская, и они «наперебой» выдавали множество идей, а мы все это постарались воплотить — за один месяц».

«Зал дрожал от счастья»

Театральный критик, эксперт международных и всероссийских театральных фестивалей Александр Воронов, говоря о спектакле, заметил — современные дети, будто живут не в России, и русский язык им не родной. И уж точно они не знают, что такое «полба», «толокно», «подворье», «оброк». И действительно нужно им объяснять, словно иностранцам.

Члены жюри на фестивали работают очень внимательно. Например, Александр Воронов заметил, что в спектакле использовались баранки: «а вы про бублики говорите, это разные хлебобулочные изделия!» Александр Вячеславович добавил, что ему очень понравилось, как ТаКТ работал с залом. По его словам, некоторые театры терпеть не могут играть пьесы для малышей, особенно в долгие новогодние праздники.

«Видно как вас ребятишки любят, и как вы любите детей. Любовь идет в обе стороны», — подчеркнул театральный критик.

О словах поэта Давида Самойлого «…пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» напомнила театральный критик, журналист, член Союза театральных деятелей РФ из Смоленска Светлана Романенко. Она поздравила Таганрог с прекрасным просветительским спектаклем по одной из бессмертных сказок Пушкина, и поблагодарила за впечатление, которое подтвердили своими овациями дети.

«Дети с ТаКТом играли с удовольствием. Зал дрожал от счастья!», — отметила актриса, режиссер и продюсер, Алла Шевченко во время обсуждения спектакля.

Фразой о том, что сказка рассказывает о существовании в новых экономических отношениях («Какой дурак будет работать за три щелчка?») рассмешил зрителей еще один член жюри, заслуженный артист Российской Федерации, актер, режиссер, сценарист, педагог, Сергей Дитятев.

В ожидании весомого и зримого слова

Сергей Дитятев заметил, что с каждым днем фестиваля не зря рассчитывает открывать для себя что-то новое и интересное.

«Видели реакции детей и взрослых: мне тоже хотелось топать ногами, свистеть и весело кричать! Это самая верная примета того, что спектакль удался. В свое время играли в Москве спектакль с названием «Происшествие в стране Мульти-пульти». И нас своим появлением осчастливил Андрей Андреевич Вознесенский, большой советский поэт, высказав тогда замечательную лаконичную оценку: «Спасибо за высокое баловство!». Сегодня увидел – вот оно, «высокое баловство», – с теплом заметил Сергей Михайлович.

От впервые сыгранного спектакля трудно ожидать совсем уж чего-то невероятного. Драйв премьеры — это здоровая театральная суета, и он добавил, что не зря приехал в Таганрог: театр особенный.

«Предвкушаю вечерний спектакль «Свои люди, сочтемся», и думаю: как же эти люди, которые только что, можно сказать, «дурака валяли» на сцене, станут играть Островского, глубокого классика драматургии, работа с пьесами которого требует весомого зримого слова», — поделился Сергей Дитятев.

Постановку по комедии Александра Островского «Свои люди – сочтемся» осуществили заслуженный артист РФ Александр Огарев и Александрина Мерецкая, премьерой этого спектакля открывался 30 театральный сезон в октябре прошлого года. Сценическая версия пьесы подготовлена Екатериной Андрейчук.

Язык классика из прошлого прекрасно работает в осовремененных реалиях, брызги летят из «бассейна» за светлой дверью на сцене, гламурная жизнь бьет ключом, её представительницы, обеспеченные «богини», Липочка – Олимпиада(Катерина Ласавская)и Аграфена Кондратьевна( Людмила Илюхина) демонстрируют свою красоту и идиллию существования. В лаконичные и стильные декорации органично вписываются дорогие картины современных художников Эдварда Хоппера и Дэвида Хокни, подчеркивая эстетику благополучного дома Самсона Большова.

Пауки в банке

Контрастом включаются линия делового коммерсанта Самсона Силыча (Константин Илюхин) и смертельно пугающегося эмоций хозяина приказчика Лазаря Подхалюзина (Константин Клименко), а также нечистого на руку стряпчего Сысоя Псоевича(Константин Решетило). Весела и цинична меркантильная сваха Устинья Наумовна (Екатерина Власова), по совместительству коуч и гадалка.

…То ли эта история случилась давно, то ли на днях мелькала на страницах светской хроники в соцсетях. Здесь нет положительных героев. Как же страшно наблюдать за их настоящими отношениями: словно за пауками в банке. Но это же всё-таки люди!

И тяжелая рука отца-самодура, и боль от физического, но больше морального удара у только что порхавшей в радостном ожидании в подвенечном платье дочери, и отчаяние Большова в финале, которое не трогает ни родную «дочу», ни зятя. Одни подлецы обманули других в их ожиданиях.

Что парадоксально — у одних зрителей действие вызывает тяжелые чувства, а другие находят спектакль смешным. Приходит понимание, в наше с вами время нравы не изменились, обновился только антураж. И даже включение другой реальности – «технические неполадки» с участием эмоционального художника по свету Павла Гладкого, которые выбрасывают зрителя в «реальный мир», не в состоянии разрядить сгущающуюся тяжелую атмосферу.

Говорят, эта постановка одним очень нравится, а другим – совсем нет, но равнодушными она не оставляет. Вероятно, это хороший повод посмотреть и составить свое мнение.

«Зрители то смеялись, то вдруг затихали. А иногда — и плакали. Потому что слишком близко и остро отзывались сцены, в которых люди теряют друг друга, перестают слышать близких и забывают о человеческом тепле», — написали организаторы в группе ВКонтакте на страничке фестиваля «Любовь, что движет солнце и светила».

Члены жюри знакомились с работами 14 театральных коллективов, в том числе из Беларуси, ДНР, ЛНР, Калмыкии, Санкт-Петербурга, Московской, Омской и Ростовской областей, и хорошо, что ТаКТ оказался в такой яркой компании. Высокое жюри поделилось полезными советами, своим видением, и нет ничего более ценного, чем такое доброе общение, для актеров, режиссеров, драматургов, а значит, и для зрителей.

Марина ДАРЕНСКАЯ, фото автора