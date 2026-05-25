В Таганроге участники субботника очистили пляжные волейбольные корты от мусора и травы

23 мая в Таганроге прошел субботник на пляжных волейбольных кортах. К уборке присоединились профессиональные спортсмены, любители активного отдыха и юные волейболисты.

Как сообщили в городском комитете по физической культуре и спорту, участники мероприятия очистили песок от бытового мусора, вырвали разросшуюся траву, которая мешала игре, и привели в порядок границы игровых зон. Благодаря совместным усилиям площадки стали безопаснее и комфортнее для тренировок и соревнований. Теперь спортсмены могут наслаждаться игрой на ухоженной территории.

Организаторы выражают искреннюю благодарность всем, кто нашел время и силы для участия в субботнике.

«Ваша помощь — важный вклад в благоустройство спортивной инфраструктуры нашего города», — подчеркнули они на страничке спорткомитета ВК.

Фото ВК «Таганрог спортивный»

