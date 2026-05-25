Солнечный окунь угрожает популяции рыбы в дельте Дона и реках северо-восточного побережья Таганрогского залива

В дельте Дона, его притоках и реках северо-восточного побережья Таганрогского залива распространился солнечный окунь. Эта рыба питается, в том числе, мальками других видов, что может нанести ущерб рыбному хозяйству и разведению ценных пород.

По данным ученых Южного научного центра РАН, активное расселение солнечного окуня началось в 2006 году. К 2014 году он стал массовым видом в малых реках, а также в водоемах Донецкого кряжа и Приазовской возвышенности. Осенью 2023 года было зафиксировано его масштабное проникновение в дельту Дона и его притоки, а к 2024 году — в реки северо-восточного побережья Таганрогского залива. Распространение идет из двух основных очагов-доноров: рек северного Приазовья через акваторию Азовского моря и бассейна реки Северский Донец.

«Солнечный окунь демонстрирует исключительно высокую скорость распространения, что представляет серьезную угрозу для аборигенной ихтиофауны вследствие пищевой конкуренции и хищничества», — считают ученые.

На основе анализа экологических предпочтений вида специалисты прогнозируют его потенциальные новые места обитания в регионе. Они подчеркивают первостепенную необходимость жесткого контроля за перемещением рыбопосадочного материала, чтобы предотвратить дальнейшее непреднамеренное и преднамеренное расселение солнечного окуня.

Фото: Глеб Гуськов (www.ssc-ras.ru) и Изображение от freepik (на главной)

