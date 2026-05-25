Служба по контракту: служба в беспилотных войсках дает навыки, востребованные в гражданской жизни

Все больше жителей Ростовской области выбирают службу в подразделениях беспилотных войск. Как рассказал заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий, интерес к этому направлению объясняется тем, что контракт заключается на один год, подготовка организована на высоком уровне, а полученные навыки остаются востребованными и в гражданской жизни.

Один из тех, кто подписал контракт с Минобороны России для службы в войсках беспилотных систем, — 24-летний ростовчанин с позывным «Сбой». Он стал оператором FPV-дрона. До армии молодой человек успел попробовать себя в разных профессиях, но окончательно нашел свое призвание именно в беспилотных войсках.

«Когда служил срочную, целый год размышлял о том, что неплохо было бы пойти служить по контракту, рассматривал различные войска. Предлагали пойти в артиллерию. Но 22 января этого года я решил твердо, что хочу заниматься новыми технологиями. Так что выбор я сделал вполне осмысленно», — рассказывает «Сбой».

Сейчас он вместе с другими новобранцами проходит обучение в одном из учебных центров Южного военного округа. Все лекции и тренировки построены с учетом боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Увлечение компьютерными играми и радиоуправляемыми машинками помогло развить мелкую моторику, что дало оператору FPV-дрона заметное преимущество при работе на симуляторах.

Контрактники получают полноценные знания и навыки на протяжении всего курса подготовки. После завершения обучения личный состав центра подготовки ЮВО направляется в воинские части для выполнения задач по назначению.

Для заключения контракта можно обратиться в пункты отбора:

в Таганроге по адресу улица Александровская, 37 (телефон +7 (8634) 61-11-14, круглосуточный телефон дежурного: +7 (8634) 61-24-92);

в Ростове-на-Дону по адресу улица Оганова, 22 (телефон: 8 (863) 235-15-23).

Напомним, военнослужащие, заключившие контракт на прохождение службы в войсках беспилотных систем с Минобороны России в Ростовской области, получают до 3,4 миллиона рублей единовременно (региональная и федеральная выплаты).

