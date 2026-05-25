В Таганроге для профилактики ДТП с мототранспортом задействовали скрытое патрулирование

В минувшие выходные на дорогах Таганрога прошел профилактический рейд «Мотобезопасность», целью которого стали пресечение нарушений со стороны водителей мототранспорта и профилактика дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает городская Госавтоинспекция, в рейде задействовали шесть экипажей ДПС и четыре автомобиля скрытого патрулирования. В ходе проверок инспекторы зафиксировали несколько серьезных нарушений.

Один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования — в отношении него составлен протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ, а мототранспорт отправили на спецстоянку. Также был зарегистрирован случай управления незарегистрированным мотоциклом (часть 1 статьи 12.1 КоАП РФ). Кроме того, выявлен факт езды без необходимых документов — водитель не имел их при себе, что подпадает под часть 2 статьи 12.3 КоАП РФ.

Фото: скрин видео Госавтоинспекции Таганрога