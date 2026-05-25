Погода в Таганроге 25 мая: ожидается небольшой дождь, днем до +26°, умеренный ветер

25 мая в Таганроге утренняя облачная с прояснениями погода днем сменится облачной. Прогнозируют небольшой дождь, умеренный ветер западного и северо-западного направлений. Влажность – 66-69 процентов. Температура воздуха +24°…+26°. УФ-индекс высокий, магнитное поле спокойное. Ночью облачно, без осадков, градусник покажет +17°…+18°. Завтра сохранится облачность, станет прохладнее на пару градусов, снова возможны осадки. Также прогнозируют усиление западного ветра.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +24°…+26° (по ощущениям, как +23°). Ветер западный, 1-5 метров в секунду. Дождь возможен с вероятностью 84%.

Ночью облачно, влажность — 69%. Температура воздуха +17°…+18° (будет ощущаться, как +15°). Ветер северо-западный, 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление 757-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 2 — спокойное магнитное полу. Температура воды в Таганрогском заливе держится на отметке +22°. Световой день продлится 15 часов 27 минут, растущая луна.

