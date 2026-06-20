В Таганроге появился «Инклюзивный туристический трамвай для особенных пассажиров»

Новую программу для детей с ОВЗ и инвалидностью «Инклюзивный туристический трамвайчик для особенных пассажиров» разработали и опробовали в Таганроге.

Автором программы стала магистрант II курса программы «Специальная психология и коррекционная педагогика» факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) Алена Кулакова под руководством декана факультета Оксаны Музыка. Организационное содействие проекту оказала туристическая компания «Судаков Тревел».

Формат тура — трамвайная обзорная экскурсия – поездка по городу с посещением ключевых достопримечательностей Таганрога, рассказом экскурсовода и проведением интерактивной викторины. Цель практики — социальная адаптация и расширение кругозора детей и молодежи с ОВЗ и их родителей через организацию инклюзивного туризма на экскурсионном трамвае, развитие коммуникативных навыков, формирование активной жизненной позиции, эмоциональная разрядка и новые впечатления.

Первыми пассажирами инклюзивного трамвайчика стали подопечные АНО «Луч Надежды» и их родители. Программа маршрута была специально подобрана для особенных детей: рассказ о городе проходил в виде сказки, были задействованы визуальные образы (папки с яркими фотографиями нашего города), аудио эффекты (отгадывание голоса Фаины Раневской, композиции Петра Ильича Чайковского, песни Михаила Танича).

Неформальное общение и игровая деятельность, фотосессия, интерактив-викторина, сюрпризы и подарки от экскурсовода никого не оставили равнодушными. Победителем викторины стал воспитанник АНО «Луч Надежды» Матвей, который набрал 7 из 15 мини-сюрпризов.

Данная программа инклюзивного трамвайного тура — это не просто поездка, а комплексное занятие по социальной реабилитации. Она позволяет детям и молодежи с ОВЗ и инвалидностью осваивать городское пространство в комфортной, безопасной и увлекательной форме через оригинальные трамвайные туры, которые подходят для особенных пассажиров любой нозологии и в любую погоду.

Программа является уникальной авторской разработкой, которую можно дополнять тематикой туров и их сценариями, а также масштабировать в туристическом пространстве города.

«Благодарим туристическую компанию «Судаков Тревел» и, в частности, Марину Гусеву за содействие в организации трамвайного тура, — отметила декан факультета психологии и социальной педагогики ТИ имени А.П. Чехова Оксана Музыка. – Замечу: директор компании «Судаков Тревел» Наталья Судакова – выпускница нашего факультета, у нас уже были совместные проекты, и я уверена: будут и впредь».

Ранее мы рассказали, что Молодежный Центр Таганрога проведет областной фестиваль для людей с ОВЗ.

Фото предоставлено автором проекта