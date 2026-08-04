В домах на четырех улицах Таганрога отключили свет для проведения плановых работ

4 августа в Таганроге на семь часов отключено электроснабжение на ряде городских улиц. О плановых работах сообщает ПАО «Россети Юг».

С 9.00 до 16.00 света не будет на улице Розы Люксембург в домах 240, 240/3, 240/4, 240/5, 240/6, а также в зданиях по направлению к улице Транспортной. Кроме того, отключение затрагивает жителей 26-го, 27-го и 29-го переулков (к улицам Чехова и Энергетической).

Ранее мы рассказали, что в Таганроге за полмесяца энергетики отремонтировали 14 подстанций и почти 2 км кабельных линий.

Фото rosseti-yug.ru